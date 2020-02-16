Mersin iki katlı ahşap bina yangında küle döndü - Son Dakika
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Mersin iki katlı ahşap bina yangında küle döndü

7 saat önce

İki katlı ahşap bina yangında küle döndüMERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

İki katlı ahşap bina yangında küle döndü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tarsus ilçesi Sehitkerim Mahallesi 3145 Sokak'taki Kürşat T.'ye ait 2 katlı ahşap evde meydana geldi. İlçenin eski yerleşim yerlerinden olan evde henüz sebebi belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Birbirine bitişik evlerin olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine yardım etti. Yanan binaya yakın bir araç, yanma tehlikesine karşı vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Bir süredir kullanılmadığı bildirilen evde, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mersin iki katlı ahşap bina yangında küle döndü

İtfaiye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:53 Kaynak: DHA
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