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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü "Huzur Toplantısı" yaptı

6 saat önce

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bazı mahallelerde "Huzur Toplantısı" düzenlendi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bazı mahallelerde "Huzur Toplantısı" düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve bazı şube müdürleri Toroslar ilçesindeki Demirtaş, Turunçlu, Alsancak, Turgut Türkalp, Mustafa Kemal ve Portakal mahallerini ziyaret etti.

Şahne, ziyaretinde vatandaşların ve muhtarların sorunlarını dinledi. Sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahne, vatandaşların taleplerini yerinde dinlediklerini belirterek, sorunların çözümü için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Toplantıda polis-halk iletişimini en üst seviyeye çıkarmak ve yapılan faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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