Mersin İl Emniyeti Müdürlüğü'nden 'Evde Kal' klibi - Son Dakika

Mersin İl Emniyeti Müdürlüğü'nden 'Evde Kal' klibi

19.12.2020 15:40
Mersin İl Emniyeti Müdürlüğü'nden 'Evde Kal' klibi, System.String[]

MERSİN İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşların evde kalmaya teşvik edilmesi amacı ile bir klip hazırlandı.

MERSİN İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşların evde kalmaya teşvik edilmesi amacı ile bir klip hazırlandı.

İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği görevlilerince hazırlanan, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve saatlerde, Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerin dron görüntülerine yer verilen klipte, 'Sizler için görevdeyiz. Mersin'in yollarında, ara sokaklarında, tüm ekiplerimizle, sağlığınız ve güvenliğiniz için görevimizin başındayız. Evde kal Mersin' mesajı kullanıldı.

DENETLEMELER SÜRÜYOR

Öte yandan polis, dün akşam 21.00'de başlayan, pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent genelindeki denetimlerini uygulama noktalarında sürdürüyor. Boş kalan şehrin cadde, meydan ve ara sokaklarında devriye gezen emniyet güçleri, sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerinin olup olmadığını denetliyor.


Mersin İl Emniyeti Müdürlüğü'nden 'Evde Kal' klibi
Mersin İl Emniyeti Müdürlüğü'nden 'Evde Kal' klibi
Mersin İl Emniyeti Müdürlüğü'nden 'Evde Kal' klibi
Mersin İl Emniyeti Müdürlüğü'nden 'Evde Kal' klibi
Mersin İl Emniyeti Müdürlüğü'nden 'Evde Kal' klibi
Mersin İl Emniyeti Müdürlüğü'nden 'Evde Kal' klibi
Mersin İl Emniyeti Müdürlüğü'nden 'Evde Kal' klibi
Mersin İl Emniyeti Müdürlüğü'nden 'Evde Kal' klibi
Mersin İl Emniyeti Müdürlüğü'nden 'Evde Kal' klibi

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Mersin, Büro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin İl Emniyeti Müdürlüğü'nden 'Evde Kal' klibi - Son Dakika


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