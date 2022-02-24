Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü istişare toplantısı Anamur'da yapıldı - Son Dakika

Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğünce organize edilen istişare toplantısı, Anamur'da gerçekleştirildi.
Anamur Belediyesi'nin toplantı salonunda düzenlenen programa, Kaymakama Bilal Bozdemir, mülki idare amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Faaliyetlere ilişkin sinevizyon gösteriminin gerçekleştirildiği toplantıda, kentte yaşayan yabancı uyruklularla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA
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