Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü istişare toplantısı Anamur'da yapıldı - Son Dakika
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Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü istişare toplantısı Anamur'da yapıldı

24.02.2022 13:05
Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü istişare toplantısı Anamur'da yapıldı

Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğünce organize edilen istişare toplantısı, Anamur'da gerçekleştirildi.

Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğünce organize edilen istişare toplantısı, Anamur'da gerçekleştirildi.

Anamur Belediyesi'nin toplantı salonunda düzenlenen programa, Kaymakama Bilal Bozdemir, mülki idare amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Faaliyetlere ilişkin sinevizyon gösteriminin gerçekleştirildiği toplantıda, kentte yaşayan yabancı uyruklularla ilgili bilgilendirme yapıldı.

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Anamur Belediyesi, Bilal Bozdemir, Mersin, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü istişare toplantısı Anamur'da yapıldı - Son Dakika


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