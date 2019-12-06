Son Dakika Haberleri: Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca Gülnar ilçesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca Gülnar ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca Gülnar ilçesini ziyaret etti

7 saat önce

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Gülnar ilçesini ziyaret etti.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca Gülnar ilçesini ziyaret etti, System.String[]

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Gülnar ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Gülnar Belediyesi Başkanı Alpaslan Ünüvar'la bir araya gelen Koca, Ünüvar'la fikir alış verişinde bulundu.

Koca, daha sonra Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Alpaslan Ünüvar, Mersin, Gülnar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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