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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca Gülnar ilçesini ziyaret etti
7 saat önce
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Gülnar ilçesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:10 Kaynak: AA
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Gülnar ilçesini ziyaret etti.
İlk olarak Gülnar Belediyesi Başkanı Alpaslan Ünüvar'la bir araya gelen Koca, Ünüvar'la fikir alış verişinde bulundu.
Koca, daha sonra Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.
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