Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, gazetecilerle buluştu

31.03.2022 11:06
Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, gazetecilerle buluştu

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Yenişehir ilçesindeki Mersin İl Müftülüğü Gençlik, Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya, Kondi'nin yanı sıra Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe ile basın mensupları katıldı.

Gazetecilerle sohbet eden Kondi, ramazan ayı dolayısıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kondi, ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret, ayı olduğunu belirterek, bu sevinci kentteki tüm ibadet merkezlerinde yaşamak istediklerini ifade etti.

Ramazanda ihtiyaç sahibi 30 bini aşkın kişiye yardım götürmeyi hedeflediklerini aktaran Kondi, İslamiyet'te paylaşmanın çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Kondi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanacağı "İyilik Çarşısı"nı gazetecilere tanıttı.

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Yenişehir, Ramazan, gençlik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, gazetecilerle buluştu - Son Dakika


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