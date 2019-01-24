Mersin ile Trablusşam Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam ile Mersin Ticaret Odaları arasında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam ile Mersin Ticaret Odaları arasında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.



Mersin'de geçen yıl Kalkınma Bakanlığı ile Mersin Valiliği himayesinde ilk kez düzenlenen Türk-Arap Ekonomi Zirvesi'nin ikincisi Trablusşam'da gerçekleştirildi.



Ekonomi buluşması çerçevesinde Lübnan'a gelen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile Trablusşam Sanayi ve Tarım Odaları Başkanı Tevfik Debbusi, iş birliği mutabakat zaptına imza attı.



Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Canan Sunay da Debbusi ile aynı kapsamda bir ön anlaşma imzaladı.



Trablusşam Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen imza töreninde Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol hazır bulundu.



Trablusşam Sanayi ve Tarım Odaları Başkanı Debbusi, burada yaptığı açıklamada, imzalanan iş birliği mutabakat zabıtlarının Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilere katkı sağlaması temennisinde bulundu.



Halihazırda Trablusşam kentindeki limanı yeni yerine taşımanın yanı sıra bir dizi yatırım projesi üzerinde çalıştıklarını dile getiren Debbusi, kentte atıl durumda bulunan havaalanını da genişleterek uluslararası bir havalimanına dönüştürmek istediklerini belirtti.



Debbusi, Trablusşam'daki liman veya havalimanı projeleri için Türk muhataplarından gelecek tüm teklifleri değerlendireceklerini söyledi.



Büyükelçi Çakıl da Türk ve Lübnanlı taraflar arasında imzalanan mutabakat zabıtları için memnuniyetini dile getirerek, Trablusşam yetkililerinin projeleri için her türlü teknik desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.



Lübnan'ın Trablusşam kentinde pazartesi günü başlayan ve bugün sona eren 2. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi, Ankara, İstanbul, Konya, Adana, Mersin ve diğer bazı illerden oluşan 60 Türk iş adamı ile Arap muhataplarını bir araya getirdi.

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