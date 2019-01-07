Mersin'in 2017 Gsyh Payı Yüzde 1,8

MERSİN (İHA) – Mersin, TÜİK verilerine göre, 2017 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'dan (GSYH) yüzde 1,8 oranında pay aldı.

MERSİN (İHA) – Mersin, TÜİK verilerine göre, 2017 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'dan (GSYH) yüzde 1,8 oranında pay aldı. Mersin'in GSYH payı TL bazında 55 milyar 569 milyon lira olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, İl Bazında Gayrisafi Yurt içi Hasıla 2015-2017 sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, İl düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hesaplamalarına göre, 2017 yılında İstanbul'un 970 milyar 189 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştığı ve toplam GSYH'den yüzde 31,2 pay aldığı belirtildi. İstanbul'u, 280 milyar 581 milyon TL ve yüzde 9 pay ile Ankara'nın, 191 milyar 468 milyon TL ve yüzde 6,2 pay ile İzmir'in izlediği bildirilirken, son üç sırada ise 2 milyar 787 milyon TL ile Tunceli'nin, 2 milyar 276 milyon TL ile Ardahan'ın ve 1 milyar 812 milyon TL ile Bayburt'un yer aldığı kaydedildi.



Açıklamaya göre, Mersin ise 2017'de GSYH'den 55 milyar 569 TL ile yüzde 1,8 pay alırken, komşusu Adana da 62 milyar 341 milyon TL ile yüzde 2 pay aldı.



Öte yandan, İstanbul kişi başına GSYH'de de 2017 yılında 65 bin 41 TL ile ilk sırada bulunurken, İstanbul'u 64 bin 659 TL ile Kocaeli, 52 bin TL ile de Ankara'nın izlediği belirtildi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 14 bin 185 TL ile Şanlıurfa'nın, 14 bin 80 TL ile Van'ın ve 12 bin 729 TL ile Ağrı'nın son üç sırada yer aldığı ifade edildi.



Hesaplamalara göre, kişi başına GSYH'de 2017 yılında Mersin 31 bin 151 TL ile 30'uncu sırada yer alırken, Adana 28 bin 221 TL ile 36'ncı oldu. - MERSİN

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