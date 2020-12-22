Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kovid-19'a yakalandı

22.12.2020 08:55
Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gültak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını belirtti.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Gültak, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımıza tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Akdeniz, Mersin, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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