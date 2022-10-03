Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, soğuk asfalt ihtiyacı olan yolların yenileneceğini belirterek, "Tesislerimizde ürettiğimiz soğuk asfalt ile ilçemizi yenilemeye başladık. Akdeniz'de değişim ve yenilikler sürecek. Halkımıza en güzel hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de 10 kilometrelik yola soğuk asfalt uygulandı - Son Dakika

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