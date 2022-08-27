Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK), İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmada, gencin cesedi kaybolduğu yerin yaklaşık 400 metre uzaklığındaki bir kayaya sıkışmış halde bulundu.

Kaynak: AA

Akdeniz, Suriye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika

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