Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

27.08.2022 16:10
Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 4 gün önce girdiği denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 4 gün önce girdiği denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Millet bahçesi sahilinden 23 Ağustos'ta girdiği denizde kaybolan Suriye uyruklu Süleyman Mahmut Veli'yi (20) arama çalışmaları devam etti.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK), İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmada, gencin cesedi kaybolduğu yerin yaklaşık 400 metre uzaklığındaki bir kayaya sıkışmış halde bulundu.

Ekiplerin, sudaki kayanın ağırlığı nedeniyle cesedi sıkıştığı yerden çıkaramaması üzerine olay yerine vinç yönlendirildi.

Vinçle kayanın kaldırılmasının ardından sudan çıkarılan Veli'nin cesedi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Suriye, Mersin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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