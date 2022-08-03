Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, ilçenin altyapısını iyileştirme çalışmaları Bahçe , Güneş , Nusratiye, Üçocak ve Hal mahallelerinde devam etti.

Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güneş, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akdeniz'de mahallelerin altyapısını iyileştirme çalışması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.