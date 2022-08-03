Akdeniz'de mahallelerin altyapısını iyileştirme çalışması sürüyor - Son Dakika
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Akdeniz'de mahallelerin altyapısını iyileştirme çalışması sürüyor

03.08.2022 17:19
Akdeniz'de mahallelerin altyapısını iyileştirme çalışması sürüyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 5 mahallede asfalt, kaldırım ve yenileme işlemi yapıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 5 mahallede asfalt, kaldırım ve yenileme işlemi yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, ilçenin altyapısını iyileştirme çalışmaları Bahçe, Güneş, Nusratiye, Üçocak ve Hal mahallelerinde devam etti.

Sokaklarda asfalt ve kilitli parke taşı işlemi yapan Fen İşleri ekipleri, kaldırımları da onardı.

Ekipler, Müftü Deresi yürüyüş yolundaki oturma grupları ile Huzurkent Mahallesi'ndeki Atatürk büstü ve çevre duvarını boyayarak yeniledi.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güneş, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz'de mahallelerin altyapısını iyileştirme çalışması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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