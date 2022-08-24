Mersin'de iki katlı binadan 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika
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Mersin'de iki katlı binadan 3 kamyon çöp çıktı

24.08.2022 16:32

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen iki katlı binadan 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen iki katlı binadan 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Çilek Mahallesi'ndeki binada atık biriktirildiği şikayeti üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, binanın girişi, merdiven boşluğu ve damında çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Zabıta ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, binadan uzun uğraşlar sonucu iş makinesi yardımıyla 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Toplanan atıklar, bertaraf tesisine götürüldü.

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Kaynak: AA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de iki katlı binadan 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de iki katlı binadan 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika
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