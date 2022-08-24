Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Çilek Mahallesi'ndeki binada atık biriktirildiği şikayeti üzerine harekete geçti.

Kaynak: AA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de iki katlı binadan 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

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