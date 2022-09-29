Mersin'de araç çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de araç çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

29.09.2022 12:00
Mersin'de araç çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir ikametin bahçesinden araç çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir ikametin bahçesinden araç çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Huzurkent Mahallesi'nde bir evin bahçesinden otomobil çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheli Y.B'yi çalınan otomobille Sanayi Sitesi'nde yakaladı.

Otomobile trafikten çekili araç plakası takıldığı ve parçalanmak üzere olduğu belirlendi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı MERSİN'DE RUHSATSIZ DİŞ KLİNİĞİ MÜHÜRLENİP, KAPATILDI MERSİN'DE RUHSATSIZ DİŞ KLİNİĞİ MÜHÜRLENİP, KAPATILDI
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de araç çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
17:16 Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı
17:14 ABD'nin silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri gücü dikkat çekiyor
17:12 ABD'nin ünlü dergisi raporladı! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı
17:01 ABD'nin Kıbrıs'taki adımına Türkiye'den jet hızında cevap! Adaya daha fazla asker ve silah sevkiyatı başlıyor
16:45 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bilmecesi sona erdi! Genç eldivenle 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak
16:39 "İYİ Parti, cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti" iddiasına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi
16:37 Alacakları için Galatasaray'a dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medyadan açıklama yaptı!
16:13 Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini paylaştı: Liralaşma odaklı yaklaşım devam edecek
16:04 İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde Mahsa Amini için toplandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 17:57:34. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de araç çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement