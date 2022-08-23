Mersin'deki cinayetle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'deki cinayetle ilgili bir şüpheli tutuklandı

23.08.2022 09:52
Mersin'deki cinayetle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde dün Hüsamettin Kuş'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler M.A.Ö. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.Ö. tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde dün Hüsamettin Kuş, Y.K, İ.M. ile M.A.Ö. ve S.A. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kuş'u bıçakla yaralayan şüpheli M.A.Ö. arkadaşı S.A. ile kaçmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kuş kurtarılamamıştı. Kuş'un arkadaşları Y.K. ve İ.M'nin ifadesine başvuran polis, şüpheliler M.A.Ö. ve S.A'yı da yaptığı çalışmayla gözaltına almıştı.

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Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adanalıoğlu, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki cinayetle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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