Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde dün Hüsamettin Kuş, Y.K, İ.M. ile M.A.Ö. ve S.A. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kuş'u bıçakla yaralayan şüpheli M.A.Ö. arkadaşı S.A. ile kaçmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kuş kurtarılamamıştı. Kuş'un arkadaşları Y.K. ve İ.M'nin ifadesine başvuran polis, şüpheliler M.A.Ö. ve S.A'yı da yaptığı çalışmayla gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adanalıoğlu, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'deki cinayetle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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