Mersin'de 105 kilogram eroin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 105 kilogram eroin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

07.08.2022 11:40
Mersin'de 105 kilogram eroin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir tırın dorsesine gizlenmiş 105 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir tırın dorsesine gizlenmiş 105 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda dorsesinde 105 kilogram eroin ele geçirilen tırın sürücüsü O.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İran'dan gelip Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı belirlenen kömür yüklü tır, önceki gün polis ekiplerince Akdeniz ilçesi Hal Kavşağı mevkisinde durdurulmuş, narkotik köpeği "ANKA" desteğiyle araçta yapılan aramada büyük kısmı "ipe bağlı kızaklı zula tekniğiyle" gizlenmiş 200 takoz paket halinde 105 kilogram eroin ele geçirilmişti.

Polisin, tır sürücüsü O.H'yi gözaltına aldığı operasyon anı kameralara yansımıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilogram eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler." ifadesini kullanmıştı.

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Bakan Dönmez: 'Abdülhamid Han Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün sayıyor' Bakan Dönmez: 'Abdülhamid Han Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün sayıyor' MERSİN'DE TIR DORSESİNDE 105 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ MERSİN'DE TIR DORSESİNDE 105 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: AA

Narkotik, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 105 kilogram eroin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 105 kilogram eroin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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