Özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek K, iddiaya göre babasında kalan oğlunu görmek için boşanma aşamasındaki eşi M.K'nin Karacailyas Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü - Son Dakika

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