Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü - Son Dakika
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Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

10.09.2022 16:38
Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek K, iddiaya göre babasında kalan oğlunu görmek için boşanma aşamasındaki eşi M.K'nin Karacailyas Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanında bulundurduğu tabancayla Dilek K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Dilek K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastane morguna kaldırılan Dilek K'nin cenazesinin Silifke ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.K, polis ekiplerince yakalandı.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü - Son Dakika
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