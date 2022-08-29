Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çevre için risk oluşturduğu belirlenen metruk binalarda kontrollü yıkım gerçekleştirildi.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre için risk oluşturan Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 9 metruk binanın yıkımı için çalışma başlattı.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle binaları yıktı.
Ekipler, Hal Mahallesi'ndeki bir sokakta yol açma çalışması da gerçekleştirdi.
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