Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre için risk oluşturan Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 9 metruk binanın yıkımı için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

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