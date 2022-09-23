Mersin'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

23.09.2022 09:32
Mersin'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesindeki ikametten yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemelerde, şüphelinin D.Y. olduğu belirlendi.

Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Emniyete götürülen D.Y'nin işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Mersin'deki terör soruşturmasında salıverilen 3 belediye çalışanı itiraz üzerine tutuklandı Mersin'deki terör soruşturmasında salıverilen 3 belediye çalışanı itiraz üzerine tutuklandı Tunus açıklarında 204 düzensiz göçmen kurtarıldı Tunus açıklarında 204 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 18:06:47. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement