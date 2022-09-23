İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesindeki ikametten yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.