Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı

05.08.2022 19:53
Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde eylem hazırlığındayken düzenlenen operasyonla yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde eylem hazırlığındayken düzenlenen operasyonla yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 Ağustos'ta terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 PKK'lı teröristin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar M.E. ve U.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, 3 Ağustos'ta yaptıkları çalışma kapsamında "terör örgütü PKK'ya üyelik", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "birden çok yol kesme" ve "yağma" suçlarından aranan M.E. ve U.B'nin Akdeniz ilçesinde bir konteynerde saklandıkları bilgisi üzerine operasyon düzenlemişti. Operasyonda, eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist, hücre evi olarak kullanılan adreste yakalanmıştı. Adreste, 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 48 fişek, 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika
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