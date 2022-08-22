Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

22.08.2022 20:02
Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde Hüsamettin Kuş, Y.K, İ.M. ile M.A.Ö. ve S.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

M.A.Ö, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kuş'u bıçakla yaraladı.

Şüpheli M.A.Ö. arkadaşı S.A. ile olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Kuş'un arkadaşları Y.K. ve İ.M'nin ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlılar M.A.Ö. ve S.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, adresini belirledikleri M.A.Ö. ve S.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Adanalıoğlu, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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