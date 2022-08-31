Öte yandan, kamyonun karadan ve havadan takibe alındığı operasyon kameraya yansıdı. Aracın durdurulması, sürücünün yakalanması, narkotik dedektör köpeğiyle kamyonda arama yapılması ve karkas etlerin arasında çuvallardaki esrar bulunması görüntülendi.

Kaynak: AA

Narkotik, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de karkas et taşıyan kamyonda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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