Mersin'de karkas et taşıyan kamyonda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de karkas et taşıyan kamyonda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

31.08.2022 11:59
Mersin'de karkas et taşıyan kamyonda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, karkas et taşıyan kamyonda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, karkas et taşıyan kamyonda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente giriş yapan ve yasal yükü karkas et olan 25 ECH 189 plakalı kamyonu takibe aldı.

F.E. idaresindeki kamyon, Akdeniz ilçesi Camili mevkisi Mersin Serbest Bölgesi uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği "Miror"ın da destek verdiği aramalarda, araçta 14 çuvalda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü F.E. ile araçtaki B.K. ve Ö.P. gözaltına alındı.

Öte yandan, kamyonun karadan ve havadan takibe alındığı operasyon kameraya yansıdı. Aracın durdurulması, sürücünün yakalanması, narkotik dedektör köpeğiyle kamyonda arama yapılması ve karkas etlerin arasında çuvallardaki esrar bulunması görüntülendi.

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Motosikleti çalınan genç, hırsızın bulunmasını istiyor Motosikleti çalınan genç, hırsızın bulunmasını istiyor Mersin'de karkas et taşıyan kamyonda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi Mersin'de karkas et taşıyan kamyonda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
Kaynak: AA

Narkotik, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de karkas et taşıyan kamyonda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de karkas et taşıyan kamyonda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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