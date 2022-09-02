Polis, 31 Ağustos'ta yasal yükü karkas et olan 25 ECH 189 plakalı kamyonu Akdeniz ilçesindeki uygulama noktasında durdurmuş, araçtaki aramada 14 çuvalda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirilmesi üzerine sürücü F.E. ile yanındaki İ.K. ve Ö.P. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de 77 kilo 200 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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