Önce aracıyla çarptı, sonra bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Önce aracıyla çarptı, sonra bıçaklayarak öldürdü

21.08.2022 23:13
Önce aracıyla çarptı, sonra bıçaklayarak öldürdü

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde Mehmet Ali Ö., yol verme meselesi yüzünden tartıştığı Hüsamettin Kuş'a önce aracıyla çarptı; sonrasında çıkan kavgada da bıçaklayarak öldürdü.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde Mehmet Ali Ö., yol verme meselesi yüzünden tartıştığı Hüsamettin Kuş'a önce aracıyla çarptı; sonrasında çıkan kavgada da bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçenin Adanalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari aracını yol kenarına park eden Hüsamettin Kuş, sahilde arkadaşıyla oturup, sohbet etmeye başladı. Bu sırada aracıyla gelen Mehmet Ali Ö., yoldan geçemediği iddia ederek Kuş'un arabasını çekmesini istedi. Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından bölgeden ayrılan Mehmet Ali Ö., daha sonra aynı yere tekrar gelip, iddiaya göre aracıyla Kuş'a çarpıp, kaçtı. Olayın akabinde Hüsamettin Kuş ve arkadaşı, hafif ticari araca binerek, Mehmet Ali Ö.'yü takip etmeye başladı. Hüsamettin Kuş, sahil yakınında aracının önünü kestiği Mehmet Ali Ö. ile yeniden tartıştı. Araçlarından inip kavga eden sürücülerden Mehmet Ali Ö., cebinden çıkardığı bıçakla Kuş'u göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Kuş, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis Cinayet şüphelisi Mehmet Ali Ö.'yü gözaltına aldı.


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Kaynak: DHA

Adanalıoğlu, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Önce aracıyla çarptı, sonra bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Önce aracıyla çarptı, sonra bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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