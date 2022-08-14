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Mersin Emniyet Müdürlüğü de " Gökbey " adı verilen operasyona ilişkin yazılı açıklamasında, uyuşturucuların tırın yakıt deposunun içine yapılan ayrı bir bölmede bulunduğunu, sürücü Ö.K'nin yanı sıra onunla bağlantılı zanlılar B.K, M.A.A.K. ve N.H'nin de gözaltına alındığı açıklamıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili 4 zanlı adliyede - Son Dakika

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