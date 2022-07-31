Mersin'de yasa dışı balık avlayan 6 kişiye 16 bin 339 lira ceza kesildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yasak sahada balık avladığı tespit edilen 6 kişiye 16 bin 339 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Akdeniz ilçesi açıklarında denetim yaptı.
Ekipler, denetim sırasında 6 kişinin yasak sahada avlandığını tespit etti.
Balıkçılara toplamda 16 bin 339 lira ceza verildi.
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