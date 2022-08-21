Mersin'de yol vermeme kavgası kanlı bitti: 1 öldü - Son Dakika
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Mersin'de yol vermeme kavgası kanlı bitti: 1 öldü

21.08.2022 23:27
Mersin'de yol vermeme kavgası kanlı bitti: 1 öldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol vermeme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol vermeme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüsamettin Kuş, Y.K. ve İ.M. adlı kişiler sahilde oturdukları sıra, 33 LV 631 plakalı araçla gelen M.A.Ö. ve S.A. ile yol vermeme konusunda tartışıp ayrıldı. Bir süre sonra araçla tekrar gelen M.A.Ö. ve S.A. iddiaya göre Hüsamettin Kuş'a çarpıp araçla uzaklaşmaya başladı. Peşlerine düşen Hüsamettin Kuş, 33 AAE 401 plakalı araçla şahısları takip edip sahil yolunda aracın önünü keserek kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine iddiaya göre M.A.Ö. elindeki bıçakla Hüsamettin Kuş'u göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Hüsamettin Kuş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra firar eden 2 şüpheliyi güvenlik güçleri yakalamak için çalışma başlattı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Adanalıoğlu, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de yol vermeme kavgası kanlı bitti: 1 öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de yol vermeme kavgası kanlı bitti: 1 öldü - Son Dakika
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