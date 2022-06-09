Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince Karacailyas Kapalı Semt Pazarı'nda yapılan denetimde, teraziler, tartı ağırlıkları ve fiyat etiketleri kontrol edildi.

Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri pazarda denetim yaptı - Son Dakika

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