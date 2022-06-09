Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri pazarda denetim yaptı - Son Dakika
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri pazarda denetim yaptı

09.06.2022 15:58
Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri pazarda denetim yaptı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, zabıta ekiplerince semt pazarlarında terazi ve fiyat etiketleri denetlendi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, zabıta ekiplerince semt pazarlarında terazi ve fiyat etiketleri denetlendi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince Karacailyas Kapalı Semt Pazarı'nda yapılan denetimde, teraziler, tartı ağırlıkları ve fiyat etiketleri kontrol edildi.

Sorunsuz olduğu tespit edilen terazilere damga vurarak etiket yapıştıran ekipler, tartısında eksiklik belirlenen pazarcıları da uyardı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri pazarda denetim yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri pazarda denetim yaptı - Son Dakika
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