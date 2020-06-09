Mersin'in altyapısı '360° Su Yönetimi' ile takip ediliyor - Son Dakika

Mersin'in altyapısı '360° Su Yönetimi' ile takip ediliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, mevcut altyapıları etkin ve verimli bir şekilde kullanan SCADA Sistemini, '360° Su Yönetimi' ile suyun kaynağından çevreye bırakılmasına kadar olan tüm sürecini anlık olarak izleyebilecek bir noktaya taşıyor.

Mersin'in altyapısı '360° Su Yönetimi' ile takip ediliyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, mevcut altyapıları etkin ve verimli bir şekilde kullanan SCADA Sistemini, '360° Su Yönetimi' ile suyun kaynağından çevreye bırakılmasına kadar olan tüm sürecini anlık olarak izleyebilecek bir noktaya taşıyor.


MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 360° Su Yönetimi kapsamında yapılacak olan DMA alanları ile yüksek basıncın neden olduğu altyapıdaki arızalar önemli seviyede azaltılıyor. İdeal basınç seviyesini koruyacak olan hatlar, aboneler için de önemli bir konfor sağlama avantajı sunuyor. MESKİ'nin kurmuş olduğu pilot DMA alanları sayesinde arıza giderimi için şehirde yürütülen kazı ve diğer çalışma sayılarında da azalmalar olması bekleniyor.


Kaynağından arıtılmasına kadar suyun tüm döngüsünü takip edebilecek


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, teknolojik altyapı sistemi ile hakimiyet alanlarının genişlediğini ifade ederek, "İhalesi sonuçlanan iş kapsamında ölçüm ve kontrol sistemleri anlık olarak izlenip kontrol edilebilen içme suyu tesislerinin sayısını genişleterek, işletmemizin kayıplarının önüne geçeceğiz. 360° Su Yönetimi pilot çalışması ile maliyetimiz, sadece 1 DMA bölgesinde yılda 1 milyon 385 bin TL azaldı. Enerji ve kimyasal maliyetlerinin düşmesinin yanı sıra şebekedeki ekipman ve boru ömrü de uzuyor. Basınç seviyesini kontrol altında tutarak, kesintisiz su temini sağladığımız vatandaşlarımızın memnuniyetini artıracağız. Mevcut içme suyu tesislerinin izleme ve kontrol merkezlerini, etkin ve verimli bir işletme için gerekli olan gereksinimleri sağlayacak şekilde donatarak yeni merkezine taşıyacağız. Şehirde bulunan atıksu (kanal) pompa istasyonlarını ve arıtma tesislerini de bu merkezden izleyip, kaynağından arıtılmasına kadar suyun tüm döngüsünü takip edebileceğiz. Bu yılın sonuna kadar 20 adet DMA alanı oluşturarak, yüksek basınçlı bölgeleri, güneş enerjisi ile optimum seviyeye indireceğiz" dedi.


Ayrıca, 360° Su Yönetiminin diğer kazanımlarından biri olarak MESKİ'nin işletme maliyetlerinin önemli girdilerinden olan elektrik tüketimlerinin, altyapısıyla birlikte anlık olarak izlenebileceği ve yönetebileceği bildirildi. Bu sayede hızlı müdahale yetkinliğini artıracak olan MESKİ'nin, yapılan ölçüm ve analizler ile sürekli iyileştirme çalışmalarına olanak bulacağı kaydedildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'in altyapısı '360° Su Yönetimi' ile takip ediliyor - Son Dakika Ekonomi

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