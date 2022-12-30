Mersin'de 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası! CHP'li vekil paylaştı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilip yıllarca cinsel istismara uğradığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, bir mide bulandıran olay daha yaşandı. Anamur ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna 6 yaşındayken köyün imamı, şimdilerde ise 2 eniştesi ve bir komşusunun cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 4 zanlı mahkeme kararıyla serbest bırakılırken, savcılık karara itiraz etti.

ZANLILAR SERBEST BIRAKILDI

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, olayla ilgili sosyal medyadan videolu açıklama yaptı. Antmen, "Küçük kıza cinsel istismar, imam enişte komşu işin içinde" başlığıyla yaptığı paylaşımına "Mersin'de 12 yaşındaki kız çocuğunun önce 6 yaşındayken köyün imamı; şimdilerde ise 2 eniştesi ve bir komşusu tarafından istismar edildiği iddia edildi. Çocuğumuz koruma altında. 4 kişi serbest ama savcılık itiraz etti." notunu düştü.

"ÇOCUĞUMUZ ŞİMDİ KORUMA ALTINDA"

Çocuğun koruma altına alındığını söyleyen Antmen, "Kız çocuğumuz 6 yıl önce köyün imamı tarafından istismar edildiği iddiası var. Olay kapatılıyor. Bu yıllar sonrasında ise kız çocuğunun iki eniştesi ve bir komşusu tarafından da istismar edildiği ifade ediliyor. Kızın okuldaki öğretmenleri Anamur Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüyle irtibata geçiyor. Çocuğumuz şimdi koruma altında. Babası olmayan yavrumuzun annesi de kendisine bakamayacak durumdadır" ifadelerini kullandı.

"İSTİSMAR EDİLMEYE 6 YAŞINDAYKEN BAŞLANMIŞ"

Antmen, şunları söyledi: "Savcılık soruşturma açtı. Kız çocuğumuz şu anda 12 yaşında. İstismar edilmeye 6 yaşındayken başlanmış. İmamın da içinde olduğu failler gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi, savcılık tutuklama istedi ancak mahkeme dört kişiyi de serbest bıraktı. Şimdi Anamur Başsavcılığı karara itiraz ediyor. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu olaylar maalesef her geçen gün artıyor. Bunu meşrulaştıran, aklayan, bireysel olaylarmış gibi sunan bazı iktidar çevrelerince bu olayların önü açılıyor. Bir kereden bir kez olmaz anlayışının acı bir sonucudur bu. Bu olayı açığa çıkartıp üzerine giden öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum."