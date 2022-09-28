Mersin'de bir evden 2 traktör çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Mersin'de bir evden 2 traktör çöp çıkarıldı

28.09.2022 09:20
Mersin'de bir evden 2 traktör çöp çıkarıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen bir evden 2 traktör çöp çıkarıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen bir evden 2 traktör çöp çıkarıldı.

Esentepe Mahallesi'ndeki müstakil bir evden yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar durumu Anamur Belediyesine bildirdi.

İhbar üzerine, oğluyla birlikte yaşayan yaşlı kadının adresine giden ekipler, ikamette çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla evden iki traktör çöp çıkarıldı.

Belediye ayrıca hurdacılık yaptığı öğrenilen aileye eşya ve gıda yardımında bulundu.

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Kaynak: AA

Esentepe, Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de bir evden 2 traktör çöp çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de bir evden 2 traktör çöp çıkarıldı - Son Dakika
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