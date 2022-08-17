Mersin'de telefon dolandırıcılığını polisin dikkati önledi - Son Dakika
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Mersin'de telefon dolandırıcılığını polisin dikkati önledi

17.08.2022 12:16
Mersin'de telefon dolandırıcılığını polisin dikkati önledi

Mersin'in Anamur ilçesinde bir vatandaşın, telefonla görüştüğü dolandırıcıların hesabına 30 bin lira gönderme girişimi olayı fark eden polis ekiplerince engellendi.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir vatandaşın, telefonla görüştüğü dolandırıcıların hesabına 30 bin lira gönderme girişimi olayı fark eden polis ekiplerince engellendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Muşurup Caddesi'nde esnafa ziyarette bulundu.

Gezi sırasında tedirgin davranışlarından şüphelendikleri K.Y'nin yanına giden polis, vatandaşla sohbet etti.

Bankaya gittiği öğrenilen vatandaşın, kendisini telefonla arayarak "eşinin adına açılan hesaptan terör örgütüne para aktarıldığı"nı söyleyen kişilere inanıp altınlarını sattığını belirleyen polis, 30 bin liranın şüphelilerin hesabına aktarılmasını engelledi.

K.Y, dolandırılmasını önleyen ekiplere teşekkür etti.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de telefon dolandırıcılığını polisin dikkati önledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de telefon dolandırıcılığını polisin dikkati önledi - Son Dakika
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