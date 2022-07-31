Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

31.07.2022 15:22
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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