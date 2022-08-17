Polisin dikkati 30 bin liralık dolandırıcılığı önledi - Son Dakika
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Polisin dikkati 30 bin liralık dolandırıcılığı önledi

17.08.2022 10:13
Polisin dikkati 30 bin liralık dolandırıcılığı önledi

Mersin'in Anamur ilçesinde telefon dolandırıcılarının tuzağına düşürdüğü vatandaş, polisin dikkati sayesinde 30 bin lirasını kaptırmaktan kurtuldu.

Mersin'in Anamur ilçesinde telefon dolandırıcılarının tuzağına düşürdüğü vatandaş, polisin dikkati sayesinde 30 bin lirasını kaptırmaktan kurtuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Muşurup Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptıkları sırada bir vatandaşın hareketlerinden şüphelendi. Vatandaşla görüşen ekipler, kendisinin bir kişi tarafından arandığını ve eşinin kimliğinin çoğaltılmak suretiyle FETÖ'nün banka hesaplarına para aktarıldığı bilgisinin verildiğini belirtti. Vatandaşın 30 bin liralık altını bozdurduğu ve dolandırıcıların hesabına yatırmak üzere olduğu tespit edildi. Ekipler, dolandırılmak üzere olan vatandaşı devlet kurumlarının hakim, savcı veya polis sıfatıyla kimseden para talep etmeyeceği konusunda bilgilendirerek, parasını yeniden altına çevirmesini istedi. Bunun üzerine verilen hesaba parayı yatırmayan vatandaş, parasını yeniden altına çevirerek dolandırılmaktan kurtuldu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Anamur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisin dikkati 30 bin liralık dolandırıcılığı önledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisin dikkati 30 bin liralık dolandırıcılığı önledi - Son Dakika
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