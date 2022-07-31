İlçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 20 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Mersin'de orman yangını (1) - Son Dakika

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