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Mersin'in "ateş savaşçıları" zorlu görevlerin üstesinden gelmenin gururunu yaşıyor - Son Dakika

Mersin'in "ateş savaşçıları" zorlu görevlerin üstesinden gelmenin gururunu yaşıyor

25.09.2021 11:53
Mersin'in

Muğla, Antalya ve Mersin'deki büyük orman yangınlarıyla fedakarca mücadele eden, yangın, sel, trafik kazası gibi olaylara müdahale etmek için sürekli hazır olan itfaiyeciler, görevlerini layıkıyla yapmanın gururunu yaşıyor.

Muğla, Antalya ve Mersin'deki büyük orman yangınlarıyla fedakarca mücadele eden, yangın, sel, trafik kazası gibi olaylara müdahale etmek için sürekli hazır olan itfaiyeciler, görevlerini layıkıyla yapmanın gururunu yaşıyor.

Görevlerini "her an hazır olma" anlayışıyla sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, insanların canına ve malına zarar gelmemesi için yangına karşı zamanla yarışıyor.

Acil durumlarda insanların yardımına koşan, yeri geldiğinde günlerce orman yangınlarına müdahalede bulunan itfaiyeciler fedakarca çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de görev yapan itfaiyeciler, hem mesleklerinin zorluğunu hem de son dönemlerde çıkan orman yangınlarında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Bizim ayrım yapmamız mümkün değil"

Yenişehir İtfaiye Grup Amiri Selçuk Polat, görevlerinin oldukça zor olduğunu söyledi.

Sürekli hazır bekleme durumunda olduklarını dile getiren Polat, yoğun tempoya ayak uydurmak için eğitim yaptıklarını kaydetti.

Polat, uzun yıllardan beri görevini sürdürdüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Mesleğimiz çok güzel. İnsanların evlerini, iş yerlerini söndürüyoruz. İnsanların yapmak istemediği bizim de severek yaptığımız bir meslek. Hazır olmak zorundayız. Ne zaman yangın çıkacağı, ne zaman kaza olacağı belli değil. Her an bu işler olabilir biz de her an çıkmak durumunda kalabiliriz. Birçok olayı başarıyla sonlandırıyoruz. Bunun en önemli nedeni işimizi severek yapıyor oluşumuz. Bir yangın olduğunda sanki kendi evimiz yanıyor gibi, olan kazaya arkadaşımız kaza yapmış gibi düşüncelerle gidiyoruz. Bizim ayrım yapmamız mümkün değil. Bizim için din, dil, ırk, mezhep, siyaset ayrımı yok. Başarımızın en büyük nedeni budur."

Mersin, Antalya ve Muğla'daki yangınlarda görev aldığını, bu yangınlara müdahale eden tüm personelin başarılı bir çalışma yaptığını ve oradaki duyarlılığın çok önemli olduğunu ifade eden Polat, "Yangın bölgesindeki birlik ve beraberlik bizi oldukça duygulandırdı. O yangınlar Türkiye'nin hatta dünyanın unutamayacağı bir olaydı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Oradaki insanlara yardımcı olduk. Bu bize büyük gurur veriyor." dedi.

Mezitli İtfaiye Grup Amiri Murat Önen de 23 yıldır itfaiyeci olduğunu ve işini severek yaptığını aktardı.

Çok değişik olaylarla karşılaştıklarına dikkati çeken Önen, her an iş çıkacakmış gibi hazır olmak zorunda olduklarını kaydetti.

Olay yerine çok hızlı bir şekilde gitmeleri gerektiğine dikkati çeken Önen, "Bazen yolda bilinçsiz sürücüler olabiliyor ama biz profesyonelce çalışıyoruz. Muğla'daki orman yangınlarında görev yaptım. Çok zorluklar yaşadık. Yaşadığımız istenilmeyen bir olaydı. Ekibimizle gittik ve başarılı şekilde döndük. Ülkemizde hangi yer olursa olsun fedakarlık yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

İtfaiye eri Gökhan Çelebi de olaylara hazırlıklı olmak için sürekli çalıştıklarını, görevleri esnasında çok değişik olaylarla karşılaştıklarını belirtti.

Olay yerine giderken tek temennilerinin insanlara zarar gelmemesi yönünde olduğunu anlatan Çelebi, "Yolda dualar ediyoruz. Olay yerinde insanların malı yanıyor, agresif oluyorlar, bunu da anlıyoruz. Saldırıya da uğradığımız oluyor, olsun canları sağ olsun. Bizim hedefimiz ilk olarak can, içeride bir can varsa onu tehlikeye atmadan kurtarmak. Ondan sonra malları kurtarmak geliyor." diye konuştu.

"Biz 7/24 hazırız. Yılmadık, yılmayacağız"

Çelebi, orman yangınlarında önemli görevi yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını, o dönemdeki dayanışmanın kendilerini etkilediğini ifade etti.

Yangın bölgesinde 10 gün boyunca çalıştıklarını dile getiren Çelebi, şöyle devam etti:

"O dönem ailelerimizle görüşemedik. Çocuklarımız geceleri kalkıp 'babamı özledim' diye ağladı. Bunları da biliyoruz. Zor günlerdi ama çok mutlu döndük. İnsanların evlerini, kendilerini kurtardık. Bunun mutluluğuyla döndük. Küçük kızım siren sesine çok alışkın. Siren sesini duyduğunda 'babam kahraman olmaya gidiyor' dediğinde çok gururlanıyorum. Biz 7/24 hazırız. Yılmadık, yılmayacağız. Allah güç, kuvvet versin. İnsanlardan tek istediğimiz dua."

İtfaiye erlerinden Ayhan Doğruöz de ekipte şoför olarak çalıştığını ve bu işi yaptığından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Orman yangınları döneminde önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Doğruöz, "Alevlerin arasında kaldık. Nefes alamıyorduk. Arabayla gitmek istiyorduk ama göz gözü görmüyordu. Bir anda Allah bir sebep saldı önümüzü açtı son anda kurtulduk. Bu işi yaptığımız için gururluyuz, mutluyuz." dedi.

Orman Yangınları, Antalya, Yangın, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'in 'ateş savaşçıları' zorlu görevlerin üstesinden gelmenin gururunu yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'in "ateş savaşçıları" zorlu görevlerin üstesinden gelmenin gururunu yaşıyor - Son Dakika
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