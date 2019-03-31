Son Dakika Haberleri: Mersin'in Aydıncık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Mersin'in Aydıncık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Mersin'in Aydıncık ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ferat Aktan kazandı.

Mersin'in Aydıncık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Mersin'in Aydıncık ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ferat Aktan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferat Aktan 3 bin 242, CHP adayı Abdullah Servili 2 bin 685, İYİ Parti adayı İrfan Şahin bin 424 oy aldı.

-Aktan'ın öz geçmişi-

Aktan, 1965 yılında Gülnar'da doğdu. 2006 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan Aktan, 1999-2004 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği yaptı, 2009-2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanı seçildi.

Aktan, evli ve 1 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:19 Kaynak: AA

Ferat Aktan, Aydıncık, Mersin, AK Parti, Güncel
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