Mersin'in Aydıncık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
2 saat önce
Mersin'in Aydıncık ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ferat Aktan kazandı.
Mersin
'in Aydıncık
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ferat Aktan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferat Aktan 3 bin 242, CHP
adayı Abdullah Servili
2 bin 685, İYİ Parti
adayı İrfan Şahin
bin 424 oy aldı.
-Aktan'ın öz geçmişi-
Aktan, 1965 yılında Gülnar
'da doğdu. 2006 yılında Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesinden mezun olan Aktan, 1999-2004 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği yaptı, 2009-2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanı seçildi.
Aktan, evli ve 1 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:19 Kaynak: AA
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