Son Dakika Haberleri: Mersin'in batı ilçelerinde fırtına bekleniyor
Son Dakika Güncel Mersin'in batı ilçelerinde fırtına bekleniyor - Son Dakika

Mersin'in batı ilçelerinde fırtına bekleniyor

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Mersin'in batı ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Cuma günü öğle saatlerine kadar fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Mersin'in batı ilçelerinde fırtına bekleniyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Mersin'in batı ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Cuma günü öğle saatlerine kadar fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.


Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (perşembe) sabah saatlerinden itibaren Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. Saatte 60-90 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınanın, 6 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşları, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - MERSİN

Mersin, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'dan Türkiye Kupası göndermeli günaydın mesajı
Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı 15 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 23:19:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'in batı ilçelerinde fırtına bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]