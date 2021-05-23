Mersin'in cadde ve sokaklarını süsleyen çiçekler, kadınların kazanç kapısı oldu - Son Dakika

Mersin'de, "Kadın Üreticilerin Plastik Örtülü Seralarda Çiçek Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" kapsamında bir araya gelen kadınlar, üretimini yaptıkları çiçekler sayesinde ev ekonomilerine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında, 2 milyon mevsimlik çiçek yetiştirildi.

Kadınların elinde yeşeren çiçekler, Park ve Bahçeler Dairesi bünyesinde görev alan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ekipler tarafından toprakla buluşturuluyor.

Proje kapsamında istihdam edilen kadınlar, kentin dört bir yanına dikilerek renk cümbüşü oluşturan çiçekler sayesinde ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen üretici kadınlardan 60 yaşındaki Emine Büker, çiçek yetiştiriciliği yaparak hem mutlu olduğunu hem de kazanç sağlandığı belirtti.

Evine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Büker, "60 yaşından sonra sigortalanmayı öğrendim. En güzeli kendi emeğimle bir şeyler yapmak oluyor. Hep beraber Mersin'in güzelleşmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nebahat Özdemir (56) de severek yaptığı iş sayesinde üniversite öğrencisi oğluna katkıda bulunabildiğini kaydetti.

Gülnaz Bozaslan (41), proje sayesinde elde ettiği kazançla hem evinin hem de çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya başladığını belirtti.