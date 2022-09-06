Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

06.09.2022 14:46
Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Cumayakası ve Kale mahalleleri sınırındaki Tepensesi mevkisinde, fıstık çamlarıyla kaplı ormana yakın ağaçlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUMLAR
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Ucuza ev almak istedi, 198 bin TL dolandırıldı! Ucuza ev almak istedi, 198 bin TL dolandırıldı! Mersin'de orman yangını kısa sürede söndürüldü Mersin'de orman yangını kısa sürede söndürüldü
Kaynak: AA

Çamlıyayla, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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