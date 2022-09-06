Mersin'de orman yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Mersin'de orman yangını kısa sürede söndürüldü

06.09.2022 14:35
Mersin'de orman yangını kısa sürede söndürüldü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

İlçeye bağlı Tepensesi mevkisinde, fıstık çamlarının yoğun olduğu alanda yangın çıktı. Bölgede yoğun dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere haber verdi. Kısa sürede yangının çıktığı yere gelen itfaiye ve orman ekipleri, yaklaşık 3 dönümlük alanda başlayan yangını kontrol altına alarak, fıstık çamlarına ulaşmadan kısa sürede söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Çamlıyayla, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de orman yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de orman yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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