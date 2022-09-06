İlçeye bağlı Tepensesi mevkisinde, fıstık çamlarının yoğun olduğu alanda yangın çıktı. Bölgede yoğun dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere haber verdi. Kısa sürede yangının çıktığı yere gelen itfaiye ve orman ekipleri, yaklaşık 3 dönümlük alanda başlayan yangını kontrol altına alarak, fıstık çamlarına ulaşmadan söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Mersin'de orman yangını - Son Dakika

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