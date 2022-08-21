Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı

21.08.2022 10:54
Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fakılar Mahallesi Çakırlı mevkisinde, aralarında husumet olan iki grup karşı karşıya geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre E.A. ve D.İ., M.S.'ye hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine M.S. (32) yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile üzerlerine ateş açtı. Açılan ateş sonunda E.A.(30), D.İ. (55) ve olayla alakası olmayan E.T.K. (29) yaralandı.

112 ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne oradan da Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.A'nın hayati tehlikeyi atlatamadığı, diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. M.S. ise jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Çamlıyayla, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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