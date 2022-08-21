Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı

21.08.2022 18:32
Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Erdoğan A. (30), Duran İ. (55) ve tesadüfen olay yerinde bulunan Ercüment K. (29) yaralandı.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Erdoğan A. (30), Duran İ. (55) ve tesadüfen olay yerinde bulunan Ercüment K. (29) yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa S. (32), mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Fakılar Mahallesi Çakırlı mevkisinde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olan iki grup karşılaşınca tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre  Mustafa S.,  yanında taşıdığı pompalı tüfekle Erdoğan A. ve Duran İ.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Erdoğan A., Duran İ. ve tesadüfen olay yerinde bulunan Ercüment K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Mustafa S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan Erdoğan A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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