M.S'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu E.A. ile D.E. (55) ve E.K. (29) yaralandı.

Fakılar Mahallesi'nde kafeterya işleten M.S. (32) ile kıraathane sahibi E.A. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mersin'de pompalı tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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