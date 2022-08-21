Mersin'de pompalı tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de pompalı tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı

21.08.2022 12:48
Mersin'de pompalı tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kavga sırasında pompalı tüfekle vurulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kavga sırasında pompalı tüfekle vurulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fakılar Mahallesi'nde kafeterya işleten M.S. (32) ile kıraathane sahibi E.A. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

M.S'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu E.A. ile D.E. (55) ve E.K. (29) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan zanlı, adresini belirleyen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

M.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Çamlıyayla, Mersin, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de pompalı tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de pompalı tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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