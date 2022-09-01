Orman yakınındaki zirai balyalar yandı - Son Dakika
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Orman yakınındaki zirai balyalar yandı

01.09.2022 02:31
Orman yakınındaki zirai balyalar yandı

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde ormanın yakınındaki istiflenen yer fıstığı balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde ormanın yakınındaki istiflenen yer fıstığı balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Gece yarısı, ilçeye bağlı Çayırekinliği Mahallesi'ndeki ormanın yakınında istiflenen yer fıstığı balyaları, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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