Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

30.08.2022 09:05
Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobilde çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobilde çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kesecik Mahallesinde Kesecik köprüsü yakınında C.A.'nın sahibi olduğu 97 model 07 LHP 02 plakalı araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek araçta çıkan yangını söndürdü.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Çamlıyayla, Kesecik, Tragger, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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