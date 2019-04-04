Mersin'in Değeri Şinasi Develi'ye, Avukatlıkta 71. Yıl Plaketi

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu, kentin tarihini anlattığı kitaplarıyla da önemli bir değer olan, yaşayan tarih Avukat Şinasi Develi'yi, 71. yıl plaketi ile onurlandırdı.

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu, kentin tarihini anlattığı kitaplarıyla da önemli bir değer olan, yaşayan tarih Avukat Şinasi Develi'yi, 71. yıl plaketi ile onurlandırdı.



Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 5 Nisan Avukatlar Haftası kapsamında, meslekte 71. yılını dolduran, 1964-1974 döneminin Mersin Barosu Başkanı Av. Şinasi Develi'ye plaketini, Mersin Barosu'nun eski başkanları Av. Şengün Erdoğan ve Av. Halit Akın ile birlikte takdim etti.



Mersin Baro Odasında düzenlenen plaket töreninde kürsüye çıkarak mesleki deneyimlerini paylaşan ve meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Develi, "1948 yılında girdiğim Mersin Barosu'nu hiçbir zaman unutmadım, hiçbir zaman da unutmayacağım. Haziran ayında 100 yaşıma gireceğim. Yıllar beni baromuzdan ve meslektaşlarımdan ayırmadı. Avukatlık mesleğine çok sahip çıkın. Oğlumu ve torunumu avukat yaptım. 10 çocuğum olsaydı, hepsini de avukat yapardım. Sizlerden en büyük beklentim, birbirinizi sevin, birbirinize sarılın. Avukatlık mesleği, mesleklerin en güzelidir. Avukatlık mesleğinin adı eskiden 'tefsirci' idi. Avukatlık Kanunu'nun adı da eskiden Muhammat Kanunu'ydu. 1924 tarihinde mesleğimizin adı 'avukatlık mesleği' olarak değişti. Tüm meslektaşlarıma başarılı ve uzun meslek hayatı diliyorum" dedi.



Baro Başkanı Yeşilboğaz ise "Sizlerden çok şey öğrendik ve öğrenmeye de devam ediyoruz. 6 Nisan 1948'de avukatlık mesleğine başlayan sevgili üstadımız Av. Şinasi Develi'yi tebrik ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

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