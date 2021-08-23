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Mersin'in doğal güzelliklerinden Karageçit'te keyifli bir gün geçirdiler - Son Dakika

Mersin'in doğal güzelliklerinden Karageçit'te keyifli bir gün geçirdiler

23.08.2021 11:21
Mersin'in doğal güzelliklerinden Karageçit'te keyifli bir gün geçirdiler, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkezde yaşayan yurttaşların kentin farklı noktalarının tarihi ve doğal güzelliklerini görmelerine ve gittikleri noktalardaki yöresel ürünlerle buluşmalarına olanak sağlayan Kırsal Mahalle Buluşmalarının 13'üncüsünü Çamlıyayla ilçesine bağlı Darıpınarı...

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkezde yaşayan yurttaşların kentin farklı noktalarının tarihi ve doğal güzelliklerini görmelerine ve gittikleri noktalardaki yöresel ürünlerle buluşmalarına olanak sağlayan Kırsal Mahalle Buluşmalarının 13'üncüsünü Çamlıyayla ilçesine bağlı Darıpınarı Mahallesi Karageçit mevkiinde gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan 60 kişi, su ve yeşilin güzelliğine ev sahipliği yapan Karageçit'te eşsiz bir gün geçirme fırsatı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin öncülüğünde düzenlenen Kırsal Mahalle Buluşmaları, gönül köprüleri kurmaya devam ediyor. Kırsal Mahalle Buluşmaları kapsamında Mersinliler, Çamlıyayla ilçesine bağlı Darıpınarı Mahallesi Karageçit mevkiinin güzelliklerini görerek, keyifli bir gün geçirdi.

Katılımcılar, Mersin ve Tarsus'tan servislerle alındı

Mezitli Belediyesi eski binası, Forum bağlantı köprüsü ve Tarsus Kültür Merkezi önünden kaldırılan servislerle 60 kişi, keyifli bir yolculuğun ardından Karageçit'e götürüldü. Toroslar'ın harika havasında, su ve yeşilin eşsiz uyumuna sahne olan Karageçit'e giden vatandaşlar büyük heyecan yaşadı. Çevre mahallelerde yaşan birçok kadın üreticinin bin bir emekle ürettikleri kuru incir, çeşitli baharat, meyve ve sebzeler ile daha birçok ürünü en doğal haliyle Karageçit'te kurulan pazar yerinden alma fırsatı bulan gezi grubu, etkinlik kapsamında doğa yürüyüşü de yaptı.

"Muazzam bir doğası var"

Karageçit'e ilk defa geldiğini söyleyen Eda Menekşe, "Muazzam bir doğası var. Belediyemizin etkinliği sayesinde buraları görme şansımız oldu. Ben fotoğrafçılık kulübü öğrencisiyim. Böyle bir yerde hem fotoğraf çekmek hem de doğayı görmek Belediyemizin sayesinde oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Kışlıklarımızı alma şansı buluyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerine sürekli katıldığını belirten Fatma Sibel Çetin ise "Geçen yıl pandemiden dolayı olmamıştı. Daha önceki yıllarda da katılıyordum. Çok memnunum. Köylülerin yaptıklarından ihtiyacımız olanları, kışlıklarımızı alıyoruz. Kendileri yetiştirdiği ve taze olduğu için daha çok hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

"Bu tür geziler bizim için adeta bir ilaç"

Grup arkadaşlarıyla birlikte Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerini seslendirerek keyifli anlar yaşayan ve yaşatan Adnan Alkan da "Çok yoğun bir pandemi dönemi geçirdik. Çok şükür artık dışarı çıkabiliyoruz. İnşallah bu devam eder. Bu ortamdan kurtulmak, yeniden yaşama dönmek için Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu tür geziler bizim için adeta bir ilaç. Kendimize geldik, kendimizi bulduk" ifadelerini kullandı.

Karageçit'te yöresel olarak yetiştirdikleri ürünleri satan Fazilet Erdem, "Misafirlerimiz var Tarsus ve Mersin'den. Onlara yetiştirdiğimiz meyvelerden, sebzelerden, ürünlerden ufak-tefek satış yapıyoruz" dedi.

Darıpınarı Mahallesi Muhtarı Süleyman Tanrıverdi ise Karageçit'in güzellikleriyle tanınan bir yer olduğunu vurgulayarak, "Mersin, Adana, Niğde gibi bazı il ve ilçelerden buraya sık sık gezmeye gruplar gelir. Buranın güzelliklerine bakarlar. Burada her gün taze taze ürünlerimiz bulunmakta. Bu projeyi hazırlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim. Bunun devamını dilerim" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'in doğal güzelliklerinden Karageçit'te keyifli bir gün geçirdiler
Mersin'in doğal güzelliklerinden Karageçit'te keyifli bir gün geçirdiler
Mersin'in doğal güzelliklerinden Karageçit'te keyifli bir gün geçirdiler
Mersin'in doğal güzelliklerinden Karageçit'te keyifli bir gün geçirdiler
Mersin'in doğal güzelliklerinden Karageçit'te keyifli bir gün geçirdiler
Mersin'in doğal güzelliklerinden Karageçit'te keyifli bir gün geçirdiler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Tarsus, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mersin'in doğal güzelliklerinden Karageçit'te keyifli bir gün geçirdiler - Son Dakika


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