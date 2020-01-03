Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu - Son Dakika
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Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu

6 saat önce

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı Mersin Garı'nda, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe tarafından, muharip gazilerden oluşan temsili heyeti taşıyan trenin karşılanmasıyla başladı.

Ardından aralarında milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkanın da olduğu heyet, Cumhuriyet Alanı'nda bir araya geldi. Burada kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, Jandarma Mehteran Birliği konser verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, burada yaptığı konuşmada, Mersin'in kurtuluşunun Çukurova ve Anadolu'nun kurtuluşu olduğunu söyledi.

Mersin'de yüzlerce yıldır farklı din ve inançların bir arada yaşadığını dile getiren Seçer, "Bağımsızlığından ödün vermeyen Mersinlilerin birlik, dayanışma içerisinde umutsuzluğu umuda dönüştürdükleri kurtuluş günümüz kutlu olsun. Bizler hoşgörü ve barış medeniyetinin mirasçılarıyız. Birliğimizin, beraberliğimizin ve gücümüzün farkındayız. Bu bilinçle dün olduğu gibi bugün de birliğimizi ve kardeşliğimizi, geleceğe yürüyüşümüzü umut ve kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Zafer Yürüyüşü

Etkinlikler kapsamında Toroslar Belediyesi tarafından Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

Yağmurlu havaya rağmen renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşte, Anadolu kadınının fedakarlığını yansıtmak için temsili top ve tüfek taşıyan kadınların da yer aldığı grup, Kuvayımilliye Caddesi üzerinden Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan bazı vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekti.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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